Лундквист показал новый шлем с изображением логотипа «Вашингтона»
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист представил шлем на новый сезон. На шлем нанесён логотип столичного клуба, а также купол Капитолия – здания, где заседает конгресс США.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
В межсезонье 38-летний голкипер подписал со столичным клубом однолетний контракт. За сезон швед заработает $ 1,5 млн.
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
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