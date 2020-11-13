Карнаухов кусал соперника в драке, Метсола сбил ворота. Фото матча ЦСКА — «Салават Юлаев»
Вчера, 12 ноября, на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Одним из главных героев встречи стал форвард «армейцев» Максим Мамин, на его счету дубль. Два очка в составе победителей набрал Антон Слепышев (1+1). Шайбы уфимского клуба забросили Сакари Маннинен, Григорий Панин и Теэму Хартикайнен.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Йокерит» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 12 ноября.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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