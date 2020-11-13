Источник: сын Зарипова подписал контракт с «Ак Барсом»

Сын нападающего Даниса Зарипова Артур будет выступать в системе казанского «Ак Барса», сообщает агентство «Р-Спорт».

Артур Зарипов провёл минувший сезон в лиге Восточного Онтарио в Канаде – там играют хоккеисты в возрасте младше 18 лет. Ранее Зарипов-младший выступал в школах казанских «Ак Барса» и «Динамо», а также московского ЦСКА.

Ранее стало известно, что сам Данис Зарипов попал в заявку «Ак Барса» на матч с челябинским «Трактором». В этом матче «Трактор» обыграл казанцев. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина. Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия «Ак Барса».