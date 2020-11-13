Овечкин: понимаешь, что в России тебя ждут и любят. В США занимаешь чужое место

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил о начале жизни в США.

«Когда только приехал, я знал по-английски двадцать слов. Первое — discount, второе — yes/no, все. Я приходил: «Discount?» — «Yes-yes». Ну, конечно, образно говоря. Ты приезжаешь в Америку, ты не знаешь английский, у тебя ни друзей, никого нет. Потом постепенно начинаешь учить слова, вступаешь в какие-то диалоги, понимаешь шутки. У нас же менталитеты даже по юмору совсем разные. Но когда первый год прошёл, я летел домой — «Аэрофлот», всё хорошо, принесли борщ, два чёрненьких хлебушка — взял так понюхал… Домой. «Девушка, а можно, пожалуйста, ещё два кусочка?». В те времена, конечно, жизнь там была совсем другой. Ночные клубы другие, люди другие. Ты приезжаешь в Россию — и понимаешь, что тебя здесь ждут и любят. А приезжал туда — и понимал, что просто едешь на работу, занимаешь там чужое место», — сказал Овечкин в ролике на канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» в YouTube.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.