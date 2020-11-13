Щербак: фанаты «Монреаля» хотели, чтобы стал Пастрняком, но я сам напортачил

Бывший форвард «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак оценил опыт в НХЛ.

«У меня был шанс. Люди ждали от меня большего. Вы знаете, и я тоже! Но я не был достаточно стабилен, чтобы вытеснить кого-то из состава. Я действительно хотел бы вернуться к этой главе своей жизни и изменить свой подход, но не могу. Не хочу никого обвинять и прятаться. Я сам напортачил, это не касается никого, кроме меня. Я должен был сделать больше. Конечно, все фанаты в «Монреале» хотели, чтобы я стал Давидом Пастрняком. Но есть так много факторов, которые следует учитывать.

Я пережил очень трудный период после пребывания в «Монреале». Это такая фантастическая организация. Люди узнают вас на улицах, потом ты приезжаешь в Лос-Анджелес, где никто тебя не знает. Всё совершенно по-другому. После удачного дебюта за «Кингз» всё изменилось. Меня отправили в АХЛ. В тот момент я был действительно морально истощён. Тогда я принял решение уйти в КХЛ. Я получил хорошее предложение, мне представилась возможность сыграть за хорошую команду», — цитирует Щербака TVA Sports.