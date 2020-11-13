Кравец — о 1:8 в матче со СКА: так бывает: «Витязю» всё залетает, а туда – четыре штанги

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:8).
«Счёт не соответствует той игре, которую мы показали, особенно в первом периоде. К сожалению, не хватило самоотверженности, ловли шайбы на себя в меньшинстве. Ну и, конечно, нужно реализовывать выходы «два в ноль», «три в одного». В течение полутора периодов мы играли лучше, чем с «Динамо».
Можно ли сказать, что первое удаление во втором периоде подкосило команду? Да, можно. Надо было выстоять. Это, скорее всего, был решающий гол. Так бывает: нам всё залетает, а туда – четыре штанги. Результат плачевный, мы все переживаем, но нужно находить в себе силы менять ситуацию. Впереди принципиальные игры со «Спартаком», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.
- 13 ноября 2020
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:11
-
08:55
-
08:25
-
08:19
-
08:11
-
04:44
- 12 ноября 2020
-
23:57
-
23:50
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:44
-
22:33
-
22:29
-
22:24
-
21:59
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:12
-
21:12
-
20:56
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:48
-
19:27
-
19:21
-
19:15
-
19:07
-
18:54