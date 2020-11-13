Кравец — о 1:8 в матче со СКА: так бывает: «Витязю» всё залетает, а туда – четыре штанги

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:8).

«Счёт не соответствует той игре, которую мы показали, особенно в первом периоде. К сожалению, не хватило самоотверженности, ловли шайбы на себя в меньшинстве. Ну и, конечно, нужно реализовывать выходы «два в ноль», «три в одного». В течение полутора периодов мы играли лучше, чем с «Динамо».

Можно ли сказать, что первое удаление во втором периоде подкосило команду? Да, можно. Надо было выстоять. Это, скорее всего, был решающий гол. Так бывает: нам всё залетает, а туда – четыре штанги. Результат плачевный, мы все переживаем, но нужно находить в себе силы менять ситуацию. Впереди принципиальные игры со «Спартаком», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.