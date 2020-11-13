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Сошников забил два гола в сезоне при 75 бросках. Безголевая серия достигла 10 матчей

Сошников забил два гола в сезоне при 75 бросках. Безголевая серия достигла 10 матчей
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 12 ноября, ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Нападающий гостей Никита Сошников снова завершил матч без заброшенных шайб. В активе 27-летнего форварда в этом сезоне только два гола, причём обе шайбы пришлись на матч с «Трактором», который состоялся 24 сентября. Безголевая серия российского нападающего достигла 10 матчей.

Сошников лидирует в КХЛ по среднему количеству бросков за встречу – 4,7. На втором месте располагается защитник «Барыса» Даррен Диц (3,9 броска за матч). У Сошникова 75 бросков в сезоне при проценте реализации 2,7.

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