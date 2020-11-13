КХЛ завершила инспектирование домашних арен клубов

Континентальная хоккейная лига завершила инспектирование домашних арен клубов. Масштабная программа инспектирования арен, на которых проходят матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, финишировала в Хельсинки.
«Программа стартовала в конце июля, когда комиссия отправилась в Подмосковье на арены в Мытищи, Балашиху, Подольск и Чехов. Последней точкой на этой неделе стал Хельсинки. Ещё до начала сезона КХЛ приняла решение снова ежегодно проводить инспектирование силами специалистов спортивного департамента КХЛ. Были проверены все 23 арены. Инспектирование – очень важная составляющая сезона, поскольку позволяет проверить готовность клубов к чемпионату, нам – выявить недостатки, клубам – успеть их вовремя устранить.
Прежде всего хочу выразить благодарность всем клубам за содействие. В нынешней сложной обстановке они шли нам навстречу. Некоторые арены, например, приходилось осматривать в выходные дни. Если говорить об особенностях инспектирования в этом сезоне – по причинам закрытия границ до начала чемпионата мы смогли осмотреть арены только российских клубов. Но как только появилась возможность въезда в Латвию, Казахстан, Финляндию, тут же запланировали визиты туда, и вот 10 ноября завершили процесс в Хельсинки», — заявил вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
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