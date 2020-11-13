Чем был недоволен Метсола после второго гола ЦСКА. Фото эпизода

Вчера, 12 ноября, ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
В конце первого периода нападающий ЦСКА Никита Коростелёв, пытаясь добить шайбу в ворота, попал клюшкой под конёк вратарю. Эпизод случился в площади ворот «Салавата Юлаева». Метсола из-за этого не смог сразу подняться со льда, но игра продолжилась, а в следующей атаке «армейцы» забросили вторую шайбу. Финский голкипер эмоционально воспринял эпизод, сразу поехав апеллировать к судье.
Фото: «Чемпионат»
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
В начале второго периода судьи в похожей ситуации отменили взятие ворот ЦСКА, когда нападающий уфимцев Александр Кадейкин после небольшого контакта с вратарём добил шайбу в сетку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 13 ноября 2020
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:34
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:11
-
08:55
-
08:25
-
08:19
-
08:11
-
04:44
- 12 ноября 2020
-
23:57
-
23:50
-
23:20
-
23:00
-
22:54
-
22:44
-
22:33
-
22:29
-
22:24
-
21:59
-
21:54
-
21:48
-
21:44
-
21:12
-
21:12
-
20:56
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:48