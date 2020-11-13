Чем был недоволен Метсола после второго гола ЦСКА. Фото эпизода

Вчера, 12 ноября, ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

В конце первого периода нападающий ЦСКА Никита Коростелёв, пытаясь добить шайбу в ворота, попал клюшкой под конёк вратарю. Эпизод случился в площади ворот «Салавата Юлаева». Метсола из-за этого не смог сразу подняться со льда, но игра продолжилась, а в следующей атаке «армейцы» забросили вторую шайбу. Финский голкипер эмоционально воспринял эпизод, сразу поехав апеллировать к судье.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В начале второго периода судьи в похожей ситуации отменили взятие ворот ЦСКА, когда нападающий уфимцев Александр Кадейкин после небольшого контакта с вратарём добил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.