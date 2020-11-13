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Рижское «Динамо» в этом сезоне идёт с худшим темпом набора очков в истории всех клубов КХЛ

Рижское «Динамо» в этом сезоне идёт с худшим темпом набора очков в истории всех клубов КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 12 ноября, рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило ХК «Сочи». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Евгения Ставровского.

Серия поражений рижского «Динамо» достигла 13 матчей. Последний раз клуб из столицы Латвии одержал победу 1 октября в матче с минским «Динамо» (4:3 Б). Команда Петериса Скудры занимает последнее место в турнирной таблице в Западной конференции, набрав семь очков в 21 матче. При этом динамовцы имеют на своём счету четыре технических поражения.

На данный момент рижане набрали 16,7% очков в этой регулярке, что является худшим результатом в истории всех клубов КХЛ. Антирекорд по итогам сезона принадлежит новокузнецкому «Металлургу» (22,2% очков в сезоне-2016/2017).

Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Магниткой»
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