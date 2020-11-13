«Салават Юлаев» пропустил уже 30 голов в меньшинстве. Клуб идёт по графику антирекорда КХЛ

Вчера, 12 ноября, ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Три из пяти шайбы хозяев были заброшены в тот момент, когда уфимская команда оставалась в меньшинстве. Подопечные Томи Лямся хуже всех в нынешнем сезоне справляются с этим компонентом игры. Антирекорд КХЛ по игре в меньшинстве – 73,8% в сезоне-2012/2013 установил новокузнецкий «Металлург».

На данный момент в этом регулярном чемпионате КХЛ сразу три клуба имеют более низкий процент нереализованных численных преимуществ соперника: «Сочи» — 70,9%, «Нефтехимик» — 68,1%, «Салават Юлаев» — 67,0%.