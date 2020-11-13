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«Ак Барс» представил чёрную форму из переработанного пластика

«Ак Барс» представил чёрную форму из переработанного пластика
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» станет первой в КХЛ командой, которая сыграет в форме из переработанного пластика. Новая форма команды выполнена в чёрном цвете, подчёркивая тесную связь с генеральным спонсором — нефтяной компанией «Татнефть», которая и стала инициатором этого проекта.

Форма изготовлена из переработанных пластиковых бутылок. На каждом игровом свитере указано точное количество бутылок, необходимых для его создания — от 36 до 46. Отсутствие нашивок и дополнительных элементов позволяет без дополнительных манипуляций вновь отправить свитер на переработку.

Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Ак Барса».

Команда Дмитрия Квартальнова будет играть в альтернативном комплекте из переработанного пластика на домашней арене по выходным дням. Впервые «Ак Барс» выйдет на лёд в новой чёрной форме 14 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

Источник: сын Зарипова подписал контракт с «Ак Барсом»
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