«Ак Барс» представил чёрную форму из переработанного пластика

«Ак Барс» станет первой в КХЛ командой, которая сыграет в форме из переработанного пластика. Новая форма команды выполнена в чёрном цвете, подчёркивая тесную связь с генеральным спонсором — нефтяной компанией «Татнефть», которая и стала инициатором этого проекта.
Форма изготовлена из переработанных пластиковых бутылок. На каждом игровом свитере указано точное количество бутылок, необходимых для его создания — от 36 до 46. Отсутствие нашивок и дополнительных элементов позволяет без дополнительных манипуляций вновь отправить свитер на переработку.
Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Ак Барса».
Команда Дмитрия Квартальнова будет играть в альтернативном комплекте из переработанного пластика на домашней арене по выходным дням. Впервые «Ак Барс» выйдет на лёд в новой чёрной форме 14 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».
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