Ларионов: атакующий хоккей — ключ к успеху, а главное — это зрелище для болельщиков

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал стиль игры национальной команды, который он пытается прививать и совершенствовать.



«Есть впечатление, что в КХЛ сейчас бум на молодых игроков? Это не бум, это пандемия. КХЛ решила, что если кто-то заболеет, то замещать его будут молодые игроки, а не хоккеисты из лиги ниже. Вот почему так много молодых ребят сейчас играет.



Что касается молодёжной сборной и предстоящего МЧМ в Эдмонтоне, то мне хочется привить команде атакующий стиль. Вся идея заключается в том, чтобы донести, что атака — это ключ к успеху и что главная цель — это зрелище для болельщиков. Таков план — мы пытаемся играть в более атакующий хоккей», — приводит слова Ларионова Edmonton Sun.



Напомним, что в командах КХЛ в нынешнем сезоне был заявлен на матчи уже 91 игрок в возрасте до 20 лет. Сборная России стартует на МЧМ-2021 в Эдмонтоне 26 декабря матчем со сборной США.

Ларионов: я не хвастаюсь, но моя карьера — особенная. Хочу передать этот опыт ребятам