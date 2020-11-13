Щербак: нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Мой агент на связи с разными командами НХЛ

Экс-форвард «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак поделился дальнейшими планами о продолжении карьеры в НХЛ и рассказал о впечатлениях от роли молодого отца.

«Быть ​​папой – это здорово! Я безмерно благодарен жизни за то, что она позволила мне такое приключение. Возможность растить ребенка — несомненно, одно из самых прекрасных испытаний в этом мире. А пока я очень рад возможности проводить время с людьми, которых люблю.



У меня дома есть тренажёрный зал, сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Мой агент сейчас на связи с разными командами НХЛ, обсуждения идут полным ходом. Игра в НХЛ остаётся моей мечтой и будет ею всегда. В мире существует несколько серьёзных лиг, но НХЛ – лучшая, и именно там я хочу играть. Я считаю, что могу соответствовать этому уровню», – цитирует Щербака TVA Sports.