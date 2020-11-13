Райан — о выкупе контракта: разговор с Дорионом продлился минуту. Мне было нечего сказать

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Бобби Райан прокомментировал решение «Оттавы Сенаторз» выкупить его контракт в это межсезонье.
«Мне позвонили около семи часов утра. В день открытия окна выкупа. Я думаю, это было утро пятницы. Пьер Дорион позвонил и сообщил мне. Разговор продлился около минуты. Мне было нечего сказать. Что тут скажешь? Я просто ответил: «Хорошо, спасибо, удачи», и всё. Это был полный шок. Это был не тот звонок, которого я ожидал тем утром.
Я знал, что мне нужно доказать, что я всё ещё могу играть в хоккей высокого класса. Я не хотел идти в команду, где сразу же стану игроком третьего или четвёртого звена. Я всё ещё думаю, что могу играть в топ-6-9. Стив Айзерман ясно дал понять, что я могу заработать это место в «Детройте». Не знаю, были ли шансы на это в других командах, с которыми я разговаривал. Стив был честен и откровенен: «Если у тебя очень хороший год, и ты хочешь уйти в дедлайн, а у меня есть предложения, мы можем сесть и поговорить об этом», – цитирует Райана The Athletic.
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