23 ноября «Авангард» примет «Ак Барс» на домашней арене московского «Динамо»

23 ноября «Авангард» проведёт домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» на домашней арене московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Матч с «Ак Барсом» проведём в Москве и со зрителями! Матч состоится на «ВТБ Арене». Готовим много сюрпризов: культовые гости, предматчевое шоу — сделаем всё, чтобы битва лидеров Востока стала по-настоящему легендарной», — сказано в официальном сообщении «Авангарда» в «Твиттере».

Напомним, что ранее в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом во второй половине октября ввели запрет на посещение выставок, массовых и спортивных мероприятий с участием зрителей. Тренировки и матчи также должны были проходить без участия болельщиков.