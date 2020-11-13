Премьер-министр Латвии: правительство страны будет уважать решение ИИХФ о ЧМ-2021
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что правительство страны с уважением примет решение Международной федерации хоккея по судьбе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Латвии и Беларуси.
«Правительство страны будет уважать решение ИИХФ о ЧМ-2021», — заявил Кариньш по итогам встречи с президентом ИИХФ Рене Фазелем.
Ранее сам глава Международной федерации хоккея высказался о проведении ЧМ-2021 в Минске и Риге. Функционер подчеркнул, что организация действует вне политики и пытается сделать всё возможное для того, чтобы чемпионаты мира прошли в двух странах, за которые проголосовал конгресс. 18 ноября Беларусь могут лишить права проведения ЧМ-2021 из-за нестабильной политической ситуации в стране.
Фазель — о ЧМ-2021: у нас нет необходимости принимать немедленные решения
- 13 ноября 2020
-
13:10
- 12 ноября 2020
-
15:05
- 11 ноября 2020
-
13:20
-
12:29
-
11:10
- 10 ноября 2020
-
17:45
- 4 ноября 2020
-
13:23
-
12:41
- 31 октября 2020
-
14:21
- 29 октября 2020
-
13:10
-
12:00
- 28 октября 2020
-
18:10
-
15:36
-
13:30
- 27 октября 2020
-
14:21
- 26 октября 2020
-
13:17
- 8 октября 2020
-
14:47
- 25 сентября 2020
-
12:01
- 17 сентября 2020
-
19:45
-
18:54
-
14:22
-
14:11
- 10 сентября 2020
-
12:22
- 9 сентября 2020
-
11:25
- 8 сентября 2020
-
18:36
- 7 сентября 2020
-
23:52
- 3 сентября 2020
-
11:22
- 31 августа 2020
-
15:28
- 30 августа 2020
-
12:30
- 28 августа 2020
-
20:58
-
20:39
- 26 августа 2020
-
13:05
- 18 августа 2020
-
14:25
-
13:55
- 17 августа 2020
-
22:40
Партнерский контент