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Премьер-министр Латвии: правительство страны будет уважать решение ИИХФ о ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Премьер-министр Латвии: правительство страны будет уважать решение ИИХФ о ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что правительство страны с уважением примет решение Международной федерации хоккея по судьбе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Латвии и Беларуси.

«Правительство страны будет уважать решение ИИХФ о ЧМ-2021», — заявил Кариньш по итогам встречи с президентом ИИХФ Рене Фазелем.

Ранее сам глава Международной федерации хоккея высказался о проведении ЧМ-2021 в Минске и Риге. Функционер подчеркнул, что организация действует вне политики и пытается сделать всё возможное для того, чтобы чемпионаты мира прошли в двух странах, за которые проголосовал конгресс. 18 ноября Беларусь могут лишить права проведения ЧМ-2021 из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Фазель — о ЧМ-2021: у нас нет необходимости принимать немедленные решения
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