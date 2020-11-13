Премьер-министр Латвии: правительство страны будет уважать решение ИИХФ о ЧМ-2021

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что правительство страны с уважением примет решение Международной федерации хоккея по судьбе чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Латвии и Беларуси.

«Правительство страны будет уважать решение ИИХФ о ЧМ-2021», — заявил Кариньш по итогам встречи с президентом ИИХФ Рене Фазелем.

Ранее сам глава Международной федерации хоккея высказался о проведении ЧМ-2021 в Минске и Риге. Функционер подчеркнул, что организация действует вне политики и пытается сделать всё возможное для того, чтобы чемпионаты мира прошли в двух странах, за которые проголосовал конгресс. 18 ноября Беларусь могут лишить права проведения ЧМ-2021 из-за нестабильной политической ситуации в стране.