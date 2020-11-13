Александр Крылов побывал с рабочим визитом на стройплощадке «Арены-Омск»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов побывал на строительной площадке новой арены в Омске с рабочим визитом.
«В конце октября началось устройство вертикальных конструкций первого этажа. Строительные работы одновременно идут на всех участках. На отдельных участках основного здания и вспомогательных зданий продолжается устройство фундаментной плиты. Используется бетон со специальными морозостойкими компонентами. Во время заливки бетона используется технология прогрева. Полностью работа с фундаментами, в соответствии с графиком строительства, завершится в марте 2021 года.
На двух участках, где бетон уже залит и подготовлен к дальнейшим работам, выполняется устройство колонн и стен первого этажа. Монтируется опалубка для устройства перекрытия второго этажа. К возведению второго этажа на этих участках планируется приступить до конца текущего года. Под зданием арены прокладываются технологические каналы, для последующего монтажа инженерных сетей. На объекте введены в эксплуатацию четыре башенных крана для монтажа конструктивных элементов здания арены. Завершено строительство рабочего городка: офис генподрядчика, столовая, общежитие, индивидуальный-тепловой пункт», — сказано в пресс-релизе «ястребов».
Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Авангарда».
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