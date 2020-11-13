КХЛ дисквалифицировала нападающего ЦСКА Павла Карнаухова на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего ЦСКА Павла Карнаухова на один матч.

В конце первого периода матча регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевом» форвард ЦСКА получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар в голову защитника Александра Алексеева. После фола Карнаухов сошёлся в кулачном бою с Алексеем Семёновым.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: ЦСКА – «Салават Юлаев». Время – 19.56.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в решении КХЛ.