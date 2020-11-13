Крылов — о слухах про Гарипова: нам завидуют, что в «Авангарде» есть три хороших вратаря

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал селекцию омской команды.
«Разговоры о том, что уйдёт Гарипов? Наверное, нам завидуют, что в «Авангарде» есть три хороших вратаря. Приход Грубеца – это решение нашего менеджмента, которому я доверяю. Видимо, они хотели увеличить конкуренцию среди голкиперов, давайте посмотрим, что из этого получится. Мы работаем в спокойном режиме и готовимся к плей-офф. Господин Волков – профессиональный менеджер, сам бывший вратарь, наверное, ему виднее, раз он принял такое решение.
У болельщиков возникают вопросы к игре нападающих-легионеров? Это очень странно. Да, у ребят иногда что-то получается, но на то и нужна регулярка, чтобы готовиться к плей-офф. Меня игра Секача, Найта и Буше полностью устраивает.
Конечно, мне было неприятно, что команда проигрывала в октябре. Мы ставили вопрос перед менеджментом: «Вы понимаете, что происходит?» Мне было заявлено, что ситуация под контролем. Посмотрим, что будет в ноябре.
Не могут ли возникнуть проблемы с новым стадионом, построенным на месте старого? Объясню простым языком: свай в два раза больше, длиннее, они могут выдержать нагрузку в два раза больше, чем запланировано при проектировании, и мы существенно облегчили вес металлоконструкций. Нет никаких сомнений, что этот проект будет стоять долго», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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