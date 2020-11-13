Бадюков: жаль, что на Кубке Первого канала не выступит команда, победившая в Хельсинки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о российском этапе Евротура – Кубке Первого канала.
«Мне очень жаль, что команда, победившая в Хельсинки, не выступит в Москве. Это невозможно чисто технически, так как соревнования в Эдмонтоне начинаются 25 декабря.
С другой стороны, у нас достаточно сильных игроков в КХЛ. Сейчас мне не хотелось бы называть имена – многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Вы видели, как приезжают люди в нашу футбольную сборную, а затем сдают сомнительные тесты на COVID-19? Нет полной ясности с числом болельщиков на трибунах. Всё будет решаться в последний момент.
Кубок Первого канала – это коммуникация наших игроков со зрителями, некая визитная карточка сборной России перед молодёжным первенством и взрослым чемпионатом мира», – цитирует Бадюкова «Команда России».
- 13 ноября 2020
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