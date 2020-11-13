Светлов: пауза выбила из игрового ритма, сегодня не хватило качества и скорости паса

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2).

Сегодня в целом была быстрая игра, подвижная, скажем, играли до одной ошибки. Создали много хороших моментов, чтобы забить, соперник тоже опасно атаковал. Игра получилась интересной, но к сожалению мы ошиблись и пропустили второй гол. Мы нашли в себе силы и возможность поднять темп в конце матча. Сменили вратаря, могли сравнять счёт в концовке.

Пауза выбила из игрового ритма, сегодня не хватило качества и скорости паса. Соперник же сегодня играл в пас лучше нас. Было волнение. Может из-за пустых трибун, но любая игра важна», — сказал Светлов на послематчевой пресс-конференции.