Светлов: пауза выбила из игрового ритма, сегодня не хватило качества и скорости паса
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2).
Сегодня в целом была быстрая игра, подвижная, скажем, играли до одной ошибки. Создали много хороших моментов, чтобы забить, соперник тоже опасно атаковал. Игра получилась интересной, но к сожалению мы ошиблись и пропустили второй гол. Мы нашли в себе силы и возможность поднять темп в конце матча. Сменили вратаря, могли сравнять счёт в концовке.
Пауза выбила из игрового ритма, сегодня не хватило качества и скорости паса. Соперник же сегодня играл в пас лучше нас. Было волнение. Может из-за пустых трибун, но любая игра важна», — сказал Светлов на послематчевой пресс-конференции.
Грабовский: непривычно играть на такой площадке, но минскому «Динамо» это помогло
- 13 ноября 2020
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:45
-
14:20
-
14:18
-
14:14
-
14:07
-
13:56
-
13:53
-
13:31
-
13:10
-
13:04
-
12:51
-
12:39
-
12:30
-
12:05
-
11:47
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:34
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:11
-
08:55
-
08:25
-
08:19
-
08:11
-
04:44
- 12 ноября 2020
-
23:57
Партнерский контент