Протас: мне интересно играть на канадской площадке, нужно быстрее думать и двигать шайбу

Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1).

«Активный матч, все три периода была активная игра. Сказывается канадская площадка, здесь нужно принимать решения быстрее. Приятно выйти победителями. Мне интересно играть на канадской площадке, нужно быстрее думать, двигать шайбу. КХЛ — серьезная лига, и на финских площадках так же тяжело. Было интересно поиграть на канадской площадке, нам ещё предстоит этот опыт, будем готовы.

Хотелось бы завершить выезд на мажорной ноте. Секрет побед на выезде? Эта пауза нам помогла. Мы настраиваемся на каждый матч биться. Постараемся почаще побеждать и дома, чтобы радовать болельщиков дома», — передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.