Полунин: тяжело было играть после паузы

Нападающий хабаровского «Амура» Александр Полунин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2).



«Так как мы проиграли, положительной оценки быть не может. Но всё равно самоотдача сегодня была, все бились, немного нам не повезло.



Каково было выходить после паузы? В первом периоде было тяжеловато, потому что была пауза, игровой ритм немного растерялся, а потом уже во втором и третьем периоде вкатились, было нормально.



Плодотворно ли прошла пауза для команды? Да, плодотворно. Хорошо поработали, наигрывали комбинации, поработали над тактикой.



Чего не хватило, чтобы забить в последние две минуты при игре вшестером? Не хватило удачи, и у соперника хорошо сыграл вратарь, он их подтаскивал. Навал был, но нам не повезло», — приводит слова Полунина «Белорусский хоккей».

«Амур» проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ