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Kauppalehti: убытки «Йокерита» в КХЛ ежемесячно составляют € 1 млн

Kauppalehti: убытки «Йокерита» в КХЛ ежемесячно составляют € 1 млн
Хоккей / КХЛ 0

Финское издание Kauppalehti раскрыло финансовые подробности выступления «Йокерита» в Континентальной хоккейной лиге.

Отмечается, что «джокеры» ежемесячно теряют около € 1 млн. Суммарные убытки с момента прихода финской команды в КХЛ в сезоне-2014/2015 составляют € 82,7 млн. € 10 млн из этой суммы — собственный капитал команды, € 72,7 млн — кредит, взятый для покрытия убытков.

Кроме того операционная прибыль в размере € 14 млн не покрывает даже расходы на персонал команды, составляющие € 15,2 млн.

Напомним, что «Йокерит» выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2014/2015. За это время высшим достижением команды в регулярном чемпионате является трретье место. В плей-офф команда ни разу не выходила в полуфинал, однако дважды проходила первый раунд (сезон-2014/2015 и сезон-2017/2018).

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