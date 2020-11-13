Голкипер «Сибири» Харри Сятери пропустил три шайбы за 6.26

Голкипер «Сибири» Харри Сятери пропустил три шайбы за 6 минут 26 секунд. Это произошло в домашнем матче с омским «Авангардом».



На 50-й секунде третьего периода при счёте 1:0 в пользу хозяев Рид Буше с передач Алексея Емелина и Наиля Якупова сравнял его. На 45-й минуте Буше оформил дубль, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Александр Хохлачёв и Оливер Каски. Спустя всего две минуты Семён Чистяков с передач Хохлачёва и Сергея Шумакова увеличил преимущество омской команды.

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Напомним, что в предыдущей встрече с минским «Динамо» Сятери пропустил уже на третьей минуте матча. Спустя пять с половиной минут он пропустил вторую шайбу, после чего был заменён. Тем не менее его коллега Антон Красоткин пропустил трижды за три минуты, после чего место в воротах вновь занял Сятери.