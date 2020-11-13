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Экс-защитник «Каролины» Райан Мёрфи перешёл в минское «Динамо»

Экс-защитник «Каролины» Райан Мёрфи перешёл в минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Канадский защитник Райан Мёрфи стал игроком минского «Динамо», сообщается на официальной странице белорусской команды в «Твиттере».

27-летний канадский защитник ранее выступал в составах трёх клубов НХЛ: «Каролина Харрикейнз», «Миннесота Уайлд» и «Нью-Джерси Девилз». Причём для «Каролины» Мерфи был первым выбором на драфте 2011 года. Игрок был выбран в первом раунде под общим 12-м номером.

Прошлый сезон Мёрфи провёл в нижнекамском «Нефтехимике». Канадский игрок обороны в прошедшем сезоне КХЛ в 60 матчах за нижнекамский клуб набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «-5». Летом «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с Райаном Мёрфи. Таким образом, защитник играл в КХЛ всего один сезон.

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Мёрфи
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