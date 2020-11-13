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Заварухин: с Минском залетело всё, что возможно, с «Авангардом» 40 минут была хорошая игра

Заварухин: с Минском залетело всё, что возможно, с «Авангардом» 40 минут была хорошая игра
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (1:4).

«Хорошее начало матча, хорошие два периода. В третьем — ненужное удаление, и игра перевернулась с ног на голову. Довольно-таки здорово играли, имели много шансов забить, вратарь соперников сыграл здорово. А в третьем периоде игра пошла по-другому.

Как готовились психологически после поражения от минского «Динамо» со счётом 0:6? Если вы смотрели хоккей, то в том матче в наши ворота залетело всё, что возможно. Разобрали моменты, как сыграть против «Авангарда». Успокоили ребят, чтобы они почувствовали свою игру и не было такого прессинга. 40 минут это удавалось, хорошая игра. Но последние 20 минут были совсем другими.

Что говорил арбитру после рокового удаления Комарова? Я не комментирую работу судей. Есть понятные удаления, есть непонятные. Я хотел узнать, понятное ли это удаление для них, для меня оно было непонятным. До этого был похожий момент на Шарове, но там удаления не дали», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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