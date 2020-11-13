Буше: о сибирском дерби не знал — каждый матч узнаю что-то новое

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (4:1) и свой голевой дубль.
«Сегодня получилось медленное начало матча, но нас выручил Грубец, сделал несколько хороших спасений. Во втором и третьем периодах мы начали «возвращаться» и почувствовали свой хоккей. Знал ли я о сибирском дерби и истории противостояния с «Сибирью»? Нет, я не так много знаю о подобных вещах в лиге. Каждый матч узнаю что-то новое. Но, конечно, для нас это важная гостевая победа, и я надеюсь, что мы продолжим так же.
Знал ли я, что «Сибирь» будет пытаться реабилитироваться за 0:6 от минского «Динамо»? Да, мы знали об этом, знали, что придётся выложиться. Вышли заряженными, прибавляли в ходе матча и смогли реализовать свои моменты. Мыслей о хет-трике в конце не было. Нужно было сосредоточиться на концовке. Здорово, если бы был момент, но самое главное — это добыть победу», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 13 ноября 2020
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