Дубакин: нужно играть как все — больше бросков на ворота, и там копать, копать, копать

Нападающий новосибирской «Сибири» Сергей Дубакин прокомментировал поражение своей команды от омского «Авангарда» (1:4).



«Хорошие два периода, но третий вообще не получился. Должны были сами забивать, но пропустили. Я сыграл достаточно много? Я знаю свою роль в команде. Буду стараться делать всё, чтобы в ближайшем будущем прибавить.



Как психологически восстанавливались после разгрома от Минска? Поражение, конечно, было неприятным, но тренерский штаб подсказал, что нужно делать. Поговорили с ребятами. Преодолеть серию неудач можно только через работу. Нужно реализовывать свои моменты. Мы допускаем какие-то глупые, ненужные ошибки, и я в частности. Нужно просто это исправить. Как все команды играют — больше бросков на ворота, и там копать, копать, копать», — передаёт слова Дубакина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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