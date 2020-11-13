Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард ЦСКА Максим Шалунов оштрафован за удар клюшкой Александра Кадейкина

Форвард ЦСКА Максим Шалунов оштрафован за удар клюшкой Александра Кадейкина
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи между московским ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Максима Шалунова наказание по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ — подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 25-й минуте встречи нападающий «армейцев» Максим Шалунов после вбрасывания нанёс форварду «юлаевцев» Александру Кадейкину удар клюшкой, однако судьи этот момент не заметили.

Напомним, ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Дубль Мамина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев» в домашнем матче КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020