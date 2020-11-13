Форвард ЦСКА Максим Шалунов оштрафован за удар клюшкой Александра Кадейкина

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи между московским ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ЦСКА Максима Шалунова наказание по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ — подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 25-й минуте встречи нападающий «армейцев» Максим Шалунов после вбрасывания нанёс форварду «юлаевцев» Александру Кадейкину удар клюшкой, однако судьи этот момент не заметили.
Напомним, ЦСКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
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