Агент Ильи Ковальчука отказался комментировать ситуацию с будущим своего клиента

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающий Ильи Ковальчука в КХЛ, отказался комментировать ситуацию о будущем своего клиента.
«На сегодняшний день я никак не буду комментировать ситуацию с моим клиентом Ильёй Ковальчуком», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее появилась информация о том, что нападающий Илья Ковальчук рассматривает возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу. Отмечалось, что возвращение произойдёт в том случае, если форвард сможет договориться с одним из клубов о контракте до конца сезона, предусматривающем $ 1 млн.
Напомним, ранее у хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаль Канадиенс» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).
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