Клубы Столичного дивизиона НХЛ анонсировали ретроформу на следующий сезон, сообщается на официальной странице Национальной хоккейной лиги в «Инстаграме».
Отметим, что форма представлена не полностью — видно лишь часть джерси каждой команды: эмблему клуба или рукав. Таким образом, ретрокомплект анонсировали восемь клубов: «Вашингтон Кэпиталз», «Филадельфия Флайерз», «Питтсбург Пингвинз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз».
Ранее сообщалось, что комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассматривает возможность начала следующего сезона 1 января. Прежде старт сезона НХЛ был намечен на 1 декабря, однако из-за пандемии коронавируса многие лиги и спортивные турниры вынуждены менять даты начала своих соревнований.
- 13 ноября 2020
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