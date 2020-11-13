Защитник Райан Мёрфи прокомментировал подписание контракта с минским «Динамо».



«Я планировал играть в Минске, но, к сожалению, тогда не получилось подписать контакт. Перспективы хоккейного сезона в Северной Америке из-за коронавируса до сих пор неясны, а мне очень хочется играть. С марта 2020 года по нынешний момент я готовился к сезону. Нахожусь в хороших кондициях и, как уже сказал, соскучился по хоккею. Только и думал о том, как бы скорее вернуться в игру. «Динамо» даёт мне такую возможность.



Что думаю о результатах минского «Динамо» в нынешнем сезоне? Они очень хорошие! Можно сказать — невероятные! И это не преувеличение, если посмотреть на выступление команды в начале чемпионата, с учётом отсутствия в составе ряда игроков в октябре из-за болезни и последних успехов. «Динамо» находится в зоне плей-офф, что характеризует команду с лучшей стороны. Вот такое впечатление у меня сложилось о «Динамо» в том числе после просмотра нарезок матчей», — приводит слова Мёрфи пресс-служба минского клуба.

Экс-защитник «Каролины» Райан Мёрфи перешёл в минское «Динамо»