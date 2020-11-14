Панарин — о часах Кейну: он помог мне выбить $ 2,5 млн бонусов. Я был обязан…
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему подарил нападающему «Чикаго Блэкхоукс» Патрику Кейну часы.
Россиянин выступал за «Блэкхоукс» с 2015 по 2017 год.
«Почему меня обменяли в «Коламбус»? Вопрос не ко мне, а к генеральному менеджеру «Чикаго».
Зачем подарил Патрику Кейну часы? Это благодарность от меня за то, что он помог мне выбить бонусов на $ 2,5 млн «чистыми». Это хорошие деньги. Я был обязан…
В оба года, когда я зарабатывал бонусы, все решалось в последней встрече. И он целенаправленно пытался найти меня на льду, отдать мне пас и тем самым, получается, помог мне заработать эти деньги.
Поэтому я считаю, что было бы неправильно его не отблагодарить», — приводит слова Панарина Sport24.
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