С. Гусев: лидерство в ВХЛ «Югру» не расслабляет, а только мотивирует

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев прокомментировал выступление сибирского клуба на старте сезона Высшей хоккейной лиги.

«В ВХЛ ещё не сыграна даже половина турнира, ещё рано делать даже промежуточные выводы. Могу сказать только одно: первое место «Югру» не расслабляет, а только мотивирует. Видим, где не взяли свои очки, в чём наши резервы. В работе обязаны добавить.

Клубу обеспечена максимальная поддержка властей региона, губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой. Как подчеркивает наш генеральный директор Василий Филипенко, в таких условиях хоккейный клуб обязан соответствовать уровню региона, держать марку югорского хоккея.

Не думаю, что нужно сбрасывать со счетов «Металлург», «Ладу», другие популярные клубы Высшей лиги. В том же Новокузнецке собрана сильная команда, она будет решать свои проблемы и набирать ход, а мы будем рады конкуренции.

«Югра» — главный фаворит сезона? Вы недооцениваете уровень ВХЛ, это очень плотная и конкурентная лига, особенно на кубковом этапе. В нашей игре осенью мы видим позитивные моменты, но, повторюсь, команде нужно прибавлять — и в игре, и в тренировочном процессе. Для решения максимальной задачи это — обязательное условие», — приводит слова Гусева Russia-Hockey.ru.