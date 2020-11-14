Проворов — о новом сезоне НХЛ: главное, долго не сидеть и начать как можно скорее

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов поделился своим мнением о новом сезоне.
«62% хоккеистов НХЛ согласились играть следующий сезон в «пузырях»? Если надо, то надо. Долго сидеть без хоккея тоже нехорошо. Большого перерыва не надо делать. К примеру, люди, которые не попали в плей-офф, уже восемь месяцев без хоккея.
Поэтому, если нам надо будет начать в «пузыре» и потом перейти к играм на своих стадионах, ничего страшного. Либо сразу начать на своих стадионах без болельщиков, а потом подключатся болельщики. В этом тоже ничего страшного. Главное, долго не сидеть и попытаться начать сезон как можно скорее.
Укороченный сезон? В зависимости от того, что хочет сделать Лига. Если Лига хочет вернуться к расписанию, когда плей-офф заканчивается в середине или конце июня, а новый сезон начинается в октябре, то тогда короткий сезон подойдёт к этому расписанию. А если хотят как можно больше игр сыграть, то есть 82, тогда придётся опять играть летом без плей-офф. Мне оба варианта подходят», — приводит слова Проворова Metaratings.
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