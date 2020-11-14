Проворов: привык к США, но всё равно считаю себя русским человеком

Защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов ответил на вопрос, привык ли он к американскому менталитету.

«Да, привык, но дом есть дом. Всё равно считаю себя русским, и менталитет у меня всё равно домашний. Но к культуре, языку, людям, образу жизни здесь уже привык, и это не мешает мне играть в хоккей и жить.

Бывает ли, что скучаю по какой-нибудь русской еде? Ну конечно. Каждое лето приезжаю домой на два-два с половиной месяца. И там домашняя еда, мама готовит. Когда они приезжают ко мне, то мама тоже готовит домашнюю еду, поэтому да, конечно, скучаю. Без этого никуда. Любимое блюдо? Трудно сказать. Всё, что мама готовит, люблю, всё нравится. Всё очень вкусно», — приводит слова Проворова Metaratings.