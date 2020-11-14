Шалунов — о матче с «Сочи»: ЦСКА нужно навязать свою игру. Тогда всё получится

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».

«Сегодня нам предстоит игра с молодой, организованной и быстрой командой. Нам стоит сделать акцент на своей игре, действиях на льду. Нужно заставить их играть по своим правилам, навязать свою игру. Тогда у нас всё получится. При подготовке к игре уделили внимание восстановлению.

Почему стоит прийти сегодня на хоккей? Потому что вживую всегда интереснее смотреть хоккей. Нам приятно, когда люди приходят болеть за нас, и это сильно отражается на игре», — приводит слова Шалунова пресс-служба клуба.

Матч ЦСКА — ХК «Сочи» состоится сегодня, 14 ноября, в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск.