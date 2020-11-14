Вайсфельд: Грубец — стрессоустойчивый вратарь? Но и у Бобкова и Гарипова статистика лучше

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал переход 29-летнего чешского вратаря Шимона Грубеца в омский «Авангард».
«Шимон начал защищать ворота «Авангарда» сразу после перехода, отодвинув Гарипова и Бобкова, и это неудивительно. Клубу надо как-то оправдывать этот нашумевший переход, вот они его и ставят. Если бы он сел на лавку, вопросов было ещё больше.
Другое дело, что комментарий генерального менеджера выглядел странно: «Грубец — стрессоустойчивый вратарь». А на основании чего такие выводы? Он что, в плей-офф так часто выступал? Ладно бы про Метсолу такое сказали. И потом, эта фраза подразумевает, что Бобков и Гарипов менее стрессоустойчивые. Это при том, что Эмиль выигрывал в 2018 году Кубок Гагарина и получил звание MVP, а Игорь дошел с «Авангардом» до финала в 2019-м. Получается, если бы они ещё и стрессоустойчивыми были, то вообще сейчас с Василевским за «Везину» боролись?
Понимаю, если бы такое заявление прозвучало в команде, где вратарей реально колбасит через день. Они из ворот выбегают, дерутся постоянно… Но у Бобкова и Гарипова статистика лучше, чем у Грубеца.
Впечатление, что клуб решил от кого-то избавиться. Но ведь об этом прямо никто не говорит, хотя в данном случае объяснения не помешали бы, без них этот шаг выглядит нелогичным. Поневоле приходится домыслами заниматься. Надо ведь думать и о потолке зарплат. «Авангард» — дорогая команда, а контракт у Грубеца не самый маленький. Кроме того, чешский вратарь — шестой легионер. А это тоже проблема. Получается, в составе «ястребов» есть иностранные игроки, без которых команда может обойтись?
Предположим, клуб собирается убрать кого-то из вратарей. Скорее всего, уйдет Гарипов, потому что у Эмиля контракт меньше, и он за такие деньги работу в КХЛ найдет. А вот контракт Бобкова большой, обменять Игоря шансов немного. Если уж захотят с ним расстаться, придется расторгать договор и выплачивать компенсацию».
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