Кормье и Викстранд пропустят матч с «Нефтехимиком». Галиев — в звене с Зариповым и Азеведу

Казанский «Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице казанского клуба в «Твиттере».



В заявке «Ак Барса» отсутствуют нападающие Патрис Кормье и Михаил Фисенко, а также защитник Микаэль Викстранд. В состав команды вернулся игрок обороны Андрей Педан и форварды Артур Бровкин и Станислав Галиев.



Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Юдин — Лямкин, Галиев — Азеведу — Зарипов;

Рукавишников — Педан, Доус — Да Коста — Тихонов;

Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;

Бровкин — Лучевников, Воронков — Сафонов — Петров.

Место в воротах займёт Адам Рейдеборн. Его сменщиком станет Амир Мифтахов.



Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится сегодня, 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.