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Кормье и Викстранд пропустят матч с «Нефтехимиком». Галиев — в звене с Зариповым и Азеведу

Кормье и Викстранд пропустят матч с «Нефтехимиком». Галиев — в звене с Зариповым и Азеведу
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице казанского клуба в «Твиттере».

В заявке «Ак Барса» отсутствуют нападающие Патрис Кормье и Михаил Фисенко, а также защитник Микаэль Викстранд. В состав команды вернулся игрок обороны Андрей Педан и форварды Артур Бровкин и Станислав Галиев.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

  • Юдин — Лямкин, Галиев — Азеведу — Зарипов;
  • Рукавишников — Педан, Доус — Да Коста — Тихонов;
  • Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
  • Бровкин — Лучевников, Воронков — Сафонов — Петров.

Место в воротах займёт Адам Рейдеборн. Его сменщиком станет Амир Мифтахов.

Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится сегодня, 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.

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