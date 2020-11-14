Кормье и Викстранд пропустят матч с «Нефтехимиком». Галиев — в звене с Зариповым и Азеведу
Казанский «Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице казанского клуба в «Твиттере».
В заявке «Ак Барса» отсутствуют нападающие Патрис Кормье и Михаил Фисенко, а также защитник Микаэль Викстранд. В состав команды вернулся игрок обороны Андрей Педан и форварды Артур Бровкин и Станислав Галиев.
Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:
- Юдин — Лямкин, Галиев — Азеведу — Зарипов;
- Рукавишников — Педан, Доус — Да Коста — Тихонов;
- Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
- Бровкин — Лучевников, Воронков — Сафонов — Петров.
Место в воротах займёт Адам Рейдеборн. Его сменщиком станет Амир Мифтахов.
Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится сегодня, 14 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.
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