Источник: директор «Динамо» Басков подозревается в причастности к убийству в Минске

Председатель Федерации хоккея Беларуси, глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков подозревается в причастности к резонансному политическому убийству в Минске, сообщает Tribuna.com.



В четверг, 12 ноября, в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, куда он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику.



Ни по одному из убийств оппонентов Александра Лукашенко, случившихся за три месяца после августовских выборов президента Беларуси, не заведены уголовные дела. Вследствие этого белорусская Tribuna.com проводит собственное расследование, в результате которого утверждает, что одним из причастных свидетели считают Дмитрия Баскова. Кроме того, издание предполагает, что среди нападавших во дворе, скорее всего, был бывший боец ММА и кикбоксер экс-чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Шакута.



Басков прежде играл в хоккей в чемпионате Беларуси и сделал карьеру спортивного чиновника после того, как стал тренером сына президента Лукашенко. В этой же команде играет Шакута. И Басков, и Шакута отказываются от комментариев журналистам. При этом ни один из них пока не взят под стражу. Более того, у дома первого выставлена охрана.



Напомним, убийство Бондаренко вызвало в стране огромный резонанс: в пятницу тысячи человек вышли на акции в десятках белорусских городов. Сообщается, что акции продолжатся и в наступившие выходные.



Александр Лукашенко заявил, что возьмет расследование этого убийства «под личный контроль». При этом он утверждает, что погибший был пьян. Это противоречит медицинскому заключению, в котором указано, что на момент поступления в больницу в крови Романа Бондаренко было ноль промилле.

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