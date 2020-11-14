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Рижское «Динамо» подписало пробный контракт с Рихардом Букартсом

Рижское «Динамо» подписало пробный контракт с Рихардом Букартсом
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» подписало пробный контракт с 24-летним форвардом Рихардом Букартсом, сообщается на официальной странице латвийского клуба в «Твиттере».

Нападающий уже играл за рижан в КХЛ в сезоне-2017/2018. Латвийский форвард принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросив одну шайбу при показателе полезности «-1».

Рихард — младший брат форварда «Северстали» Робертса Букартса.

Последние два года он провёл в Германии, а в минувшем сезоне набрал 19 (10+9) очков в 48 матчах за «Дюссельдорф».

На данный момент рижане набрали 16,7% очков в этой регулярке, что является худшим результатом в истории всех клубов КХЛ. Антирекорд по итогам сезона принадлежит новокузнецкому «Металлургу» (22,2% очков в сезоне-2016/2017).

Рижское «Динамо» в этом сезоне идёт с худшим темпом набора очков в истории всех клубов КХЛ
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