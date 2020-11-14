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Гол Сошникова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» волевую победу над московским «Динамо»

Гол Сошникова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» волевую победу над московским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 4:3.

Уже на второй минуте матча Владислав Ефремов вывел хозяев вперёд. Бело-голубым понадобилось всего три минуты и 11 секунд, чтобы увеличить преимущество. Шайбу забросил Вячеслав Кулёмин, ему ассистировали Владислав Ефремов и Андрей Миронов. За четыре минуты до конца второго игрового отрезка Маркус Гранлунд с передачи соотечественника Теэму Хартикайнена сократил отставание до минимума. На 44-й минуте Сакари Маннинен с передач Хартикайнена и Филипа Ларсена сравнял счёт. На 59-й минуте Ларсен вывел уфимцев вперёд, однако всего через 36 секунд Ефремов помог бело-голубым отыграться. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Сошников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Динамо» проведёт с нижнекамским «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» сыграет со СКА. Оба матча состоятся 16 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ефремов – 01:34' (5x5)   2:0 Кулёмин (Ефремов, Миронов) – 04:45' (5x5)   2:1 Гранлунд (Хартикайнен) – 36:08' (5x5)   2:2 Маннинен (Хартикайнен, Ларсен) – 43:01' (5x5)   2:3 Ларсен (Гранлунд) – 58:05' (5x4)   3:3 Ефремов (Игумнов, Кулёмин) – 58:43' (5x5)   3:4 Сошников (Ларсен) – 63:08' (3x3)
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