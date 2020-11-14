Гол Сошникова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» волевую победу над московским «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 4:3.
Уже на второй минуте матча Владислав Ефремов вывел хозяев вперёд. Бело-голубым понадобилось всего три минуты и 11 секунд, чтобы увеличить преимущество. Шайбу забросил Вячеслав Кулёмин, ему ассистировали Владислав Ефремов и Андрей Миронов. За четыре минуты до конца второго игрового отрезка Маркус Гранлунд с передачи соотечественника Теэму Хартикайнена сократил отставание до минимума. На 44-й минуте Сакари Маннинен с передач Хартикайнена и Филипа Ларсена сравнял счёт. На 59-й минуте Ларсен вывел уфимцев вперёд, однако всего через 36 секунд Ефремов помог бело-голубым отыграться. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Сошников.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Динамо» проведёт с нижнекамским «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» сыграет со СКА. Оба матча состоятся 16 ноября.
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