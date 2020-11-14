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ЦСКА всухую разгромил «Сочи», забросив семь шайб

ЦСКА всухую разгромил «Сочи», забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА разгромил «Сочи». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 7:0.

На девятой минуте первого периода Константин Окулов с передач Артёма Блажиевского и Максима Мамина вывел хозяев вперёд. Спустя всего три минуты Антон Слепышев увеличил преимущество столичной команды. Ему ассистировали Марио Кемпе и Артём Блажиевский. На шестой минуте второго игрового отрезка Сергей Андронов с передач Класа Дальбека и Никиты Коростелёва сделал счёт 3:0. В третьем периоде сначала Егор Афанасьев, а затем Мэт Робинсон довели счёт до разгромного. В середине игрового отрезка Сергей Андронов оформил дубль. Точку в матче поставил Никита Коростелёв. Шат-аут оформил Ларс Юханссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Окулов (Блажиевский, Мамин) – 08:23' (5x5)   2:0 Слепышев (Кемпе, Блажиевский) – 11:19' (4x4)   3:0 Андронов (Дальбек, Коростелёв) – 25:38' (5x5)   4:0 Афанасьев (Максимов, Соркин) – 43:32' (5x5)   5:0 Робинсон (Афанасьев) – 46:13' (5x5)   6:0 Андронов (Телегин, Коростелёв) – 50:08' (5x5)   7:0 Коростелёв (Шалунов) – 58:57' (5x5)

Следующую встречу ЦСКА проведёт 16 ноября с ярославским «Локомотивом». «Сочи» сыграет 19 ноября с минским «Динамо».

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