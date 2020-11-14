Крикунов: в овертайме произошёл несчастный случай, «Динамо» забило в свои ворота

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги домашней встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).
«Играли неплохо, хороший матч с хорошим соперником. Звено Ефремова забило два гола, вроде бы всё пошло хорошо, но потом во втором периоде пропустили один гол, а в третьем периоде пропустили ещё дважды при одной заброшенной шайбе. В овертайме произошёл несчастный случай — забили в свои ворота. Жалко. Перед этим имели хороший момент, Миронова вывели на удобный бросок. Он не попал — и тут же пропустили гол», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что «Салават Юлаев» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
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