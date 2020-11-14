Лямся — об отменённых голах «Динамо»: забивать надо по правилам

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (4:3 ОТ).



«Играли на выезде с мастеровитым соперником. Очень доволен, что заработали два очка. Не так важно, выиграл ты 10:0 или победил в овертайме. Самое важное — это заработанные два очка. Мы не сдались после счёта 0:2, проявили характер и вытащили матч. Хочу отметить три компонента победы: блестяще сыграл Метсола, забили в большинстве и отлично отыграли в меньшинстве.



Я не думаю о зависимости команды от Хартикайнена и от всего первого звена. Главное, что наши парни забрасывают шайбы. В овертайме вообще Сошников забил гол.



Отменённые голы «Динамо» — это наше везение? Конкретно в этих моментах дело не в везении, а в хоккейных правилах. Забивать надо по правилам», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Гол Сошникова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» волевую победу над московским «Динамо»