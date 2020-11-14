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Брагин: СКА наконец пошёл в режим, который был до болезни

Брагин: СКА наконец пошёл в режим, который был до болезни
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Сочи» (2:0).

«Спасибо питерским болельщикам, что приехали, мы их слышали на матче. Встреча была боевой, могло качнуться в одну и другую сторону. «Северсталь» — боевая команда, и выиграть в Череповце приятно. Состояние Тимкина? Более-менее нормальное, но нужно ещё в клинике посмотреть. Готовность команды? Три выездных матча выиграли, это хороший результат. У команды нормальное физическое состояние, наконец-то она вошла в рабочий режим, который был до болезни», — приводит слова Брагина пресс-служба КХЛ.

Напомним, санкт-петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Череповце и завершилась со счётом 2:0.

Шат-аут Хелльберга и два очка Кузьменко принесли СКА победу в матче с «Северсталью»
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