Зубарев: обсуждали, как играть, и получили одну из самых быстрых шайб в меньшинстве

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал итоги встречи с «Витязем» (7:3).



«Если не считать второго периода, играли неплохо. Во втором просто надо было продолжать гнуть свою линию, не допускать глупых ошибок. Если бы получилось, думаю, просто доигрывали бы матч, было бы полегче. Согласен, что одна из таких ошибок была в меньшинстве, когда нам забили второй гол. Вроде перед этим поговорили, обсудили, кто и что будет делать… А в итоге получился один из самых быстрых голов в неравных составах. С этого всё и началось», — приводит слова Зубарева пресс-служба КХЛ.



Московский «Спартак» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 7:3.

Дубли Никонцева и Радила помогли «Спартаку» крупно обыграть «Витязь»