Рейдеборн: не думаю, что кто-то до конца счастлив этой победе над «Нефтехимиком»

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:2).
«Не думаю, что кто-то из нас до конца счастлив этой победе. Думаю, что каждый может играть лучше. Мы смогли взять два очка, и именно этим должны быть довольны, но никак не нашей игрой. На самом деле, было несколько хороших сейвов в третьем периоде. Хорошо, что это дало команде дополнительные шансы на победу. Соперник играл активно впереди, было несколько опасных бросков. Мне запомнился один момент, когда я среагировал блином и спас ворота. Считаю, что наши спецбригады меньшинства сыграли качественно в тот момент, когда было много удалений.
Первый гол? Я сыграл не очень удачно и должен был переместиться, чтобы закрыть дальнюю штангу. Это было не самое лучшее начало матча для меня. Хорошо, что в дальнейшем получилось сыграть лучше. Не думаю, что мне нужен отдых. В каждом матче у меня было несколько тяжёлых минут, когда шли броски и приходилось совершать много сейвов. Но мой организм готов к тому, чтобы играть постоянно», – цитирует Рейдеборна пресс-служба казанского клуба.
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